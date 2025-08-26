Павло Василенко

Німецька Баварія все ще прагне підписати контракт із сенегальським нападником Челсі Ніколасом Джексоном, і переговори між клубами вже розпочалися.

За даними DPA, мюнхенці та 24-річний гравець досягли попередньої згоди. Sky повідомляє, що Баварія розглядала варіант оренди, проте лондонський клуб наполягає на постійному трансфері. Раніше спортивний директор німецького чемпіона Макс Еберль заперечував будь-який інтерес до Джексона.

Відхід нападника, який минулого сезону забив десять голів в Англійській Прем'єр-лізі, виглядає дуже ймовірним: тренер Челсі Енцо Мареска не включив його до складу на перші два матчі нового сезону та радить сенегальцю шукати новий клуб.