Павло Василенко

Пригоди Кінгслі Комана в мюнхенській Баварії добігають кінця. Французький гравець отримав дозвіл на зміну клубу.

Коман – один із ветеранів Баварії. Він грає за мюнхенську команду уже десять років. Коман забив переможний гол за у фіналі Ліги чемпіонів 2020 року проти ПСЖ.

Француз нарешті вирішив змінити клуб. Він перейде в Аль-Наср. Інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що гравець отримав дозвіл від Баварії вилетіти до Саудівської Аравії та підписати контракт з новим роботодавцем.

Чемпіони Німеччини зароблять від усієї угоди менше 30 мільйонів євро. Коман підпише трирічний контракт зі своїм новим клубом, потенційно заробляючи до 25 мільйонів євро чистого річного доходу.

Це буде ще один європейський трансфер для Аль-Насра цього літа. Раніше до клубу, за який виступає португальський форвард Кріштіану Роналду, приєдналися Жоау Феліш та Іньїго Мартінес.