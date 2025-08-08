Італійському голкіперу Джанлуіджі Доннаруммі дали зрозуміти, що він повинен залишити Парі Сен-Жермен. У найближчі сім днів ситуація навколо майбутнього воротаря стане більш зрозумілою, повідомляє Football Italia.

За інформацією джерела, найближчим часом Манчестер Сіті готовий активно включитися в боротьбу за підписання Доннарумми. Також у справу втрутилася Баварія, яка проявила інтерес до гравця. Челсі уважно спостерігає за розвитком подій, але поки не робив офіційних кроків щодо трансферу воротаря збірної Італії.

Раніше стало відомо, що спортивний директор ПСЖ Луіш Кампуш наполягає на тому, що чинний перший воротар команди має піти. Це пов’язане з можливим підписанням нового голкіпера — Люки Шевальє з Лілля.

Також, ПСЖ вже узгодив суму трансферу українського захисника Забарного з Борнумта.