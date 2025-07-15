Павло Василенко

Португальського фахівця Жорже Жезуша офіційно призначено новим тренером Аль-Насра, клубу, де грає зірковий форвард Кріштіану Роналду. Контракт був підписаний терміном на один рік з можливістю продовження, і все сталося за прямої підтримки та рекомендації португальського нападаючого.

Таким чином, Жорже Жезуш повертається до Саудівської Аравії, де минулого сезону він здобув історичну серію з 34 перемог поспіль з Аль-Хілялем та виграв внутрішній «хіт» – чемпіонат, Кубок Короля та Суперкубок.

Незважаючи на ці успіхи, він розлучився з Аль-Хілялем після невдачі на Лізі чемпіонів Азії і тепер приймає керівництво суперниками з Аль-Насра, які цього сезону не виграли жодного трофею.

За інформацією саудівських ЗМІ, Жезус зароблятиме в Аль-Насрі близько 7 мільйонів євро на рік. Клуб прийняв усі його вимоги, включаючи залучення особистого тренерського штабу та повний контроль за спортивною політикою.

Кріштіану Роналду відіграв важливу роль у його парафії. Легендарний португалець, який нещодавно продовжив контракт з Аль-Насром до 2027 року, особисто запропонував кандидатуру Жезуса керівництву клубу після розлучення з італійським фахівцем Стефано Піоллі.

Жезус відомий своїм атакуючим стилем гри, високим пресингом і чітко визначеними ролями на полі, і експерти вважають, що його прихід може вплинути на гру та результати Аль-Насра наступного сезону.

Крім Роналду, у складі клубу є й інші зірки, такі як Садіо Мане та Емерік Ляпорт.

Для Жезуса це буде 16-та команда, яку він тренуватиме у своїй кар'єрі. Він також тренував такі визначні команди, як Бенфіка, Фламенго та Фенербахче.