Павло Василенко

Баварія переможно розпочала новий сезон Бундесліги. У стартовому матчі чемпіонату мюнхенська команда на «Альянц Арені» розгромила Штутгарт з рахунком 5:1.

Господарі поля відкрили рахунок уже на 14-й хвилині. Упамекано забив після результативної передачі Кімміха. Після цього Баварія продовжила контролювати гру та створювати небезпечні моменти. Зокрема, на 26-й хвилині гол міг забити Діас, а на 38-й хвилині Браун влучив у поперечину.

До перерви рахунок залишився незмінним – 1:0 на користь мюнхенців.

На початку другого тайму Штутгарт несподівано відігрався. На 52-й хвилині Вагноман зрівняв рахунок, але радість гостей тривала недовго. Вже через три хвилини Олісе знову вивів Баварію вперед, а асистував йому Кімміх.

Ще через дві хвилини Вагноман опинився в центрі уваги, але цього разу відзначився автоголом – 3:1.

Наприкінці зустрічі мюнхенці довели свою перевагу до розгромної. На 82-й хвилині Павлович забив четвертий гол, а остаточний рахунок 5:1 у компенсований час встановив Діас.

Матч став особливим і для Мануеля Нойера. Завдяки цій зустрічі легендарний воротар провів свій 600-й матч у кар'єрі за Баварію.

Бундесліга, 1-й тур

Баварія – Штутгарт – 5:1

Голи: Упамекано, 21, Олісе, 55, Вагноман, 57 (автогол), Павлович, 82, Діас, 90+2 – Вагноман, 52.