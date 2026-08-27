Сергій Разумовський

Астон Вілла оголосила про перехід німецького півзахисника Леона Ґорецки. Тридцятиоднорічний футболіст приєднався до англійської команди на правах вільного агента. Про оформлення угоди повідомила пресслужба клубу.

"I'm looking forward to having some special nights here..." ✨ pic.twitter.com/nJOynEXJUI — Aston Villa (@AstonVilla) August 27, 2026

Термін дії контракту Ґорецки з Астон Віллою наразі не розголошується. Сторони не повідомили, на який період розрахована співпраця, однак перехід відбувся без виплати компенсації за трансфер, оскільки німецький хавбек залишився без клубу після завершення попереднього сезону.

Останньою командою футболіста була Баварія. Ґорецка виступав за мюнхенський клуб із 2018 року та за цей час встиг виграти 16 трофеїв. Разом із Баварією півзахисник ставав чемпіоном Німеччини, володарем Кубка країни, переможцем Ліги чемпіонів та здобував інші командні нагороди.

За шість років у складі Баварії Ґорецка провів 312 матчів у всіх турнірах. На його рахунку 51 забитий м’яч і 53 результативні передачі. На рівні національної збірної Німеччини Ґорецка зіграв 73 матчі. Півзахисник забив 15 голів і віддав 12 результативних передач.

У трьох матчах чемпіонату світу 2026 року Ґорецка сумарно провів на полі трохи більше ніж 90 хвилин. Водночас збірна Німеччини несподівано завершила виступи вже на стадії 1/16 фіналу. Німці зіграли внічию з Парагваєм з рахунком 1:1, а в серії післяматчевих пенальті поступилися супернику – 4:5.

Раніше Астон Вілла поступилася у матчі за Суперкубок УЄФА проти ПСЖ (1:2).