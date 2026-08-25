Павло Василенко

Німецький півзахисник Джамаль Мусіала пропустить стартовий матч нового сезону Бундесліги між мюнхенською Баварією та Штутгартом. 23-річний футболіст не встиг повернутися до оптимального стану після нещодавніх проблем зі здоров’ям.

Атакувальний хавбек також не взяв участі в матчі за Суперкубок Німеччини, в якому Баварія перемогла дортмундську «Боруссію» з рахунком 2:1. Очікується, що найближчим часом Мусіала знову розпочне командні тренування.

Нещодавно футболіст двічі протягом трьох днів непритомнів безпосередньо під час матчів. Причиною стали побічні ефекти після зміни препаратів, які використовувалися через абсанс-судоми. У клубі знали про неврологічні проблеми гравця вже понад рік.

Після того, як Мусіала вдруге втратив свідомість у товариському матчі проти Гайденхайма, він розповів про свій стан у соціальних мережах. Футболіст повідомив, що лікарі діагностували в нього абсанс-судоми, спричинені неврологічною дисфункцією.

Водночас німець запевнив уболівальників, що наразі для його здоров’я більше немає ризику. Мусіала також заявив про намір повернутися до звичного футбольного життя та продовжити виступи на найвищому рівні.

Попри позитивний прогноз, Баварія вирішила не поспішати з поверненням свого лідера. Саме тому Мусіала пропустить перший тур Бундесліги, а його повернення до повноцінних тренувань очікується вже найближчими днями.