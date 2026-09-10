У першому турі загального етапу Ліги чемпіонів Баварія впевнено розпочала новий сезон. Мюнхенська команда на власному полі розгромила норвезький Буде-Глімт із рахунком 5:0.

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Перший тайм завершився без забитих м’ячів. Гості з Норвегії зуміли стримати атакувальний натиск Баварії та зберегли свої ворота недоторканними до перерви. Водночас мюнхенці володіли перевагою та створили кілька небезпечних моментів.

Після відпочинку господарі значно додали в інтенсивності й швидко відкрили рахунок. На 47-й хвилині Джамал Мусіала завершив атаку Баварії та вивів свою команду вперед.

Невдовзі перевага мюнхенців стала ще більшою. На 61-й хвилині Гаррі Кейн скористався нагодою у штрафному майданчику Буде-Глімта та подвоїв рахунок.

Норвезька команда намагалася відповісти, але Баварія повністю контролювала перебіг зустрічі. На 77-й хвилині Альфонсо Девіс утретє вразив ворота гостей і фактично зняв питання щодо переможця матчу.

Кінцівка поєдинку також залишилася за господарями. Майкл Олісе відзначився на 83-й хвилині, а вже в компенсований час французький футболіст оформив дубль і встановив остаточний рахунок. Зазначимо, що останні хвилини гості провели у меншості через пряме вилучення Бйортуфта.

Таким чином, Баварія здобула розгромну перемогу та розпочала виступи в новому сезоні Ліги чемпіонів із трьох очок.

Ліга чемпіонів. Загальний етап, перший тур

Баварія – Буде-Глімт 5:0

Голи: Мусіала, 47, Кейн, 61, Девіс, 77, Олісе, 83, 90+2

Баварія: Ноєр, Девіс (Іто 80), Лаймер (Станишич 65), Та, Упамекано, Павлович, Кімміх (Бішоф 80), Олісе, Мусіала (Сайбарі 65), Діас (Карль 80), Кейн

Буде-Глімт: Хайкін (Лунд 46), Бйоркан (Мяття 81), Шовольд, Бйортуфт, Нільсен, Фет (Геуґе 65), Берг, Кітолано (Сальтнес 71), Бломберг, Еукленд, Гельмерсен (Брюнгільдсен 81)

Попередження: Фет

Вилучення: Бйортуфт, 87