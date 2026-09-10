У першому турі загального етапу Ліги чемпіонів Шахтар розпочав виступи з виїзної нічиєї проти ПСВ. Поєдинок в Ейндговені завершився з рахунком 1:1.

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На старті зустрічі ініціативою володіли господарі. ПСВ більше контролював м’яч і намагався створювати моменти біля воріт Дмитра Різника, однак саме українська команда змогла відкрити рахунок наприкінці першого тайму.

Глейкер Мендоза скористався помилкою американського захисника Серджиньйо Деста, який невдало зіграв під час розвитку атаки та дозволив супернику організувати контрвипад. Венесуельський футболіст легко обіграв Гертрейду, після чого точно пробив у дальній кут воріт.

Для Мендози цей матч став дебютним у Лізі чемпіонів. Гол у ворота ПСВ також нагадав його результативні дії під час виступів за Кривбас.

Після перерви Дест виправився за свою помилку. Захисник скористався метушнею у штрафному майданчику Шахтаря та отримав достатньо простору для удару. Дмитро Різник не зміг урятувати команду, а рахунок став 1:1.

У другій половині зустрічі гра проходила на зустрічних курсах. Обидві команди мали можливості для того, щоб вирвати перемогу, проте більше забитих м’ячів уболівальники не побачили.

Найнапруженіший епізод стався наприкінці матчу, коли ПСВ отримав право на два штрафні удари поспіль. Втім, господарі не змогли скористатися цими нагодами.

Таким чином, ПСВ та Шахтар розпочали основний етап Ліги чемпіонів із набраних очок.

Ліга чемпіонів. Загальний етап, перший тур

ПСВ – Шахтар 1:1

Голи: Дест, 48 – Мендоза, 45+1

ПСВ: Коварж, Дест, Геертрейда, Обіспо, Костич (Фламінго 68), Тіл, Сано, Ваннер, Перішич, Пепі (Мейнанс 83), ван Боммел

Шахтар: Різник, Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Марлон Гомес, Очеретько, Аліссон (Лукас Феррейра 89), Ізакі Сілва (Криськів 89), Мендоза (Невертон 66), Кауан Еліас (Траоре 66)

Попередження: Обіспо 56, ван Боммел 65, Дест 81 – Тобіас 35, Мендоза 47, Педро Енріке 55, Бондар 63, Криськів 89, Марлон Гомес 90+1