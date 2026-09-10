Динамо з трьома дебютантами пройшло Ниву в Кубку України. Забив один із найбільш критикованих гравців (відео)
Із об'єкта розгромних коментарів у герої
В 1/16 фіналу Кубка України київське Динамо на виїзді перемогло вінницьку Ниву – 1:0. Головний тренер киян Ігор Костюк випустив експериментальний склад. У стартовому складі дебютували Денис Дикий і Павло Люсін, а після перерви на поле вийшов осінній новачок Кеассе Ба. Водночас Владислав Супряга вперше за 13 місяців зіграв за першу команду Динамо, з’явившись на заміну.
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Матч у Вінниці викликав значний інтерес: усі квитки розкупили за кілька годин, а частина вболівальників спостерігала за грою з прилеглих будинків. Нива активно розпочала зустріч і вже на восьмій хвилині створила небезпечний момент після помилки Малиша. Згодом господарі були близькими до голу: Ольховий парирував удар Мендеса, а Мельник влучив у поперечину з району лінії штрафного.
Поступово Динамо перехопило ініціативу та почало регулярно загрожувати воротам суперника. Люсін, Волошин і Піхальонок змушували працювати голкіпера вінничан, але до перерви рахунок залишився незмінним. Після відпочинку кияни швидко відкрили рахунок. На 50-й хвилині Тіаре, який втратив статус основного через невпевнену гру, без опіки замкнув подачу з кутового ударом головою.
Нива намагалася відігратися, проте Ольховий і захисники Динамо впоралися з навісами та стандартами суперника. Київська команда могла подвоїти перевагу після ударів Михавка, Ба та Дубінчака, але більше не забила. У підсумку Динамо втримало мінімальну перемогу й вийшло до наступного раунду Кубка України. Суперника кияни дізнаються після жеребкування.
Кубок України, 1/16 фіналу
Нива Вінниця – Динамо Київ 0:1
Гол: Тіаре, 50
Нива: I. Пономаренко, Мельник (Євчев, 72), Рябий, Мороз, Колчін (Меженський, 72), Власенко, Калінін (Чигур, 82), Якимчук (Борячук, 61), Петленко, Ікару, Погорілий (Попов, 61).
Динамо: Ольховий, Малиш (Сич, 69), Михавко, Тіаре, Дикий (Дубінчак, 77), Михайленко, Люсін (Бражко, 68), Пiхальонок, Волошин, Герреро (Ба, 69), Мунгенге (Супряга, 68).
Попередження: Дикий, 47