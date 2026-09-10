Матч у Вінниці викликав значний інтерес: усі квитки розкупили за кілька годин, а частина вболівальників спостерігала за грою з прилеглих будинків. Нива активно розпочала зустріч і вже на восьмій хвилині створила небезпечний момент після помилки Малиша. Згодом господарі були близькими до голу: Ольховий парирував удар Мендеса, а Мельник влучив у поперечину з району лінії штрафного.

Поступово Динамо перехопило ініціативу та почало регулярно загрожувати воротам суперника. Люсін, Волошин і Піхальонок змушували працювати голкіпера вінничан, але до перерви рахунок залишився незмінним. Після відпочинку кияни швидко відкрили рахунок. На 50-й хвилині Тіаре, який втратив статус основного через невпевнену гру, без опіки замкнув подачу з кутового ударом головою.

Нива намагалася відігратися, проте Ольховий і захисники Динамо впоралися з навісами та стандартами суперника. Київська команда могла подвоїти перевагу після ударів Михавка, Ба та Дубінчака, але більше не забила. У підсумку Динамо втримало мінімальну перемогу й вийшло до наступного раунду Кубка України. Суперника кияни дізнаються після жеребкування.