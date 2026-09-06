Мюнхенська Баварія зіграла внічию із Шальке в матчі другого туру німецької Бундесліги. Поєдинок завершився без забитих голів – 0:0 . Ця втрата очок не лише завадила команді Венсана Компані здобути другу перемогу поспіль, а й призвела до втрати першого місця в турнірній таблиці.

Для Баварії цей матч став особливим одразу з кількох причин. Мюнхенці вперше з лютого 2025 року не змогли відзначитися в поєдинку чемпіонату Німеччини. До зустрічі з Шальке команда забивала в 47 матчах Бундесліги поспіль.

Крім того, Баварія вперше з другого туру сезону 2024/25 залишила першу позицію в турнірній таблиці. До цього мюнхенський клуб утримував лідерство протягом 67 турів поспіль. Це абсолютний рекорд в історії Бундесліги.

Попереднє найкраще досягнення також належало Баварії. Раніше команда очолювала таблицю протягом 43 турів поспіль. Цю серію було перервано ще в першому турі сезону 1973/74.

Новий рекорд мюнхенці встановили в листопаді 2025 року після матчу проти Фрайбурга. Символічно, що саме Фрайбург після завершення другого туру нинішнього чемпіонату очолив турнірну таблицю. Команда поки не втрачала очок і випереджає Баварію за набраними балами.

Нульова нічия із Шальке також стала для мюнхенського клубу першою безрезультативною грою в Бундеслізі за 567 днів. Попри територіальну перевагу та контроль м’яча, футболісти Баварії не змогли створити достатньо моментів, щоб зламати оборону суперника.

Після нічиєї Баварія тимчасово опустилася на четверте місце в турнірній таблиці. Мюнхенці зберігають можливість швидко повернутися на вершину, однак для цього їм необхідно покращити реалізацію моментів і знову почати стабільно набирати очки.

У наступному турі команда Венсана Компані зіграє на виїзді проти Ельферсберга. Сенсаційний новачок чемпіонату наразі перебуває вище за Баварію в таблиці та ще не втрачав очок у новому сезоні. Таким чином, мюнхенців очікує непростий матч проти одного з головних відкриттів старту Бундесліги.