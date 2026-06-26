Сергій Разумовський

Німецький лівий захисник Натаніель Браун найближчим часом має змінити клубну прописку та перейти з франкфуртського Айнтрахта до мюнхенської Баварії. Про це повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі X.

За інформацією джерела, сторони вже погодили основні деталі майбутнього трансферу. Очікується, що сума переходу 23-річного футболіста складе 55 мільйонів євро. Таким чином, Браун може стати одним із найдорожчих придбань Баварії на позицію лівого захисника за останні роки.

Також зазначається, що Натаніель Браун уже узгодив умови особистого контракту з мюнхенським клубом. Угода футболіста з чинними чемпіонами Німеччини буде розрахована на п’ять років. Це свідчить про те, що Баварія розглядає захисника не лише як короткострокове підсилення, а як важливу частину команди на тривалу перспективу.

Браун провів потужний сезон-2025/26 у складі Айнтрахта. На клубному рівні німецький фулбек зіграв 42 матчі в усіх турнірах. Попри оборонну позицію, він також був корисним в атаці: на його рахунку 4 забиті м’ячі та 6 результативних передач.

Такі показники зробили Брауна одним із найкращих лівих захисників Бундесліги. Його стабільна гра, вміння підключатися до атак і якісно працювати на фланзі привернули увагу мюнхенського гранда, який продовжує роботу над оновленням і посиленням складу.

За даними порталу Transfermarkt, поточна ринкова вартість Натаніеля Брауна становить 40 мільйонів євро. Водночас Баварія, за інформацією інсайдера, готова заплатити за футболіста 55 мільйонів євро, що перевищує його оціночну вартість на 15 мільйонів.

Нагадаємо, Браун уже забивав за збірну Німеччини на чемпіонаті світу-2026.