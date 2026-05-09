Сергій Разумовський

У 26-му турі німецької Бундесліги Баєр зазнав болючої виїзної поразки від Штутгарта. Команда з Леверкузена швидко повела в рахунку, однак не змогла втримати перевагу та в підсумку поступилася з рахунком 1:3.

«Фармацевти» розпочали матч майже ідеально. Уже на 1-й хвилині Алеїш Гарсія вивів гостей уперед, подарувавши леверкузенцям надію на важливий результат у боротьбі за місце в зоні Ліги чемпіонів. Проте Штутгарт досить швидко відновив рівновагу: на 5-й хвилині Демірович зрівняв рахунок.

Перед перервою господарі змогли вийти вперед. На 45+7-й хвилині Міттельштадт реалізував пенальті та зробив рахунок 2:1 на користь Штутгарта. У другому таймі команда господарів продовжила тиснути на суперника. На 47-й хвилині Демірович вдруге відправив м’яч у ворота Баєра, однак цей гол було скасовано через офсайд.

Попри це, «шваби» все ж довели справу до впевненої перемоги. На 58-й хвилині Ундав забив третій м’яч господарів і фактично зняв питання щодо переможця зустрічі. Баєр після цього вже не зумів повернутися у гру.

У паралельному матчі Лейпциг на своєму полі обіграв Санкт-Паулі з рахунком 2:1. Господарі забили двічі на межі першого та другого таймів. Спочатку на 45-й хвилині відзначився Шлагер, а на 54-й хвилині перевагу Лейпцига подвоїв Орбан. Санкт-Паулі зумів відповісти лише наприкінці зустрічі: на 86-й хвилині Сісей скоротив відставання, але врятувати бодай нічию гостям не вдалося.

Завдяки цій перемозі Лейпциг набрав 65 очок і гарантував собі бронзові медалі. Таким чином, перед останнім туром у Бундеслізі вже визначився весь п’єдестал: Баварія стала чемпіоном, Боруссія Д фінішує другою, а Лейпциг завершить сезон на третьому місці.

Поразка Баєра суттєво ускладнила становище леверкузенців у боротьбі за потрапляння до Ліги чемпіонів. Штутгарт і Гоффенгайм набрали по 61 очку та відірвалися від Баєра на три бали. Тепер команді з Леверкузена в останньому турі необхідно обов’язково перемагати Гамбург і водночас сподіватися на синхронні поразки конкурентів: Штутгарта у матчі проти Айнтрахта та Гоффенгайма у грі з Боруссією М.

Бундесліга, 26-й тур

Штутгарт – Баєр 3:1

Голи: Демірович, 5, Міттельштадт, 45+7 (пен.), Ундав, 58 – Алеїш Гарсія, 1

Лейпциг – Санкт-Паулі 2:1

Голи: Шлагер, 45, Орбан, 54 – Сісей, 86