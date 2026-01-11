Баєр в рамках 16 туру Бундесліги розгромно поступився Штутгарту. Гра у Леверкузені завершилась з рахунком 1:4.

Ексчемпіон Німеччини був по-справжньому гостинним до швабів, які ще до перерви зробили заявку на перемогу в цій зустрічі.

«‎Фармацевти» спромоглись лише відповісти голом престижу з пенальті у виконанні Грімальдо.

Перемога Штутгарта у Леверкузені дозволила зрівнятись за очками. Осічка Баєра може стати опдарунком для Боруссії та Лейпцига відірватись від конкурента по турнірці.

Бундесліга. 16 тур

Баєр - Штутгарт 1:4

Голи: Грімальдо, 66 (з пенальті) - Левелінг, 7, 45, Міттельштедт, 29 (з пенальті), Ундав, 45+2