Баєр дозволив Штутгарту зрівнятись за очками. Відео
«Фармацевти» не вийшли на перший тайм
близько 1 години тому
Баєр в рамках 16 туру Бундесліги розгромно поступився Штутгарту. Гра у Леверкузені завершилась з рахунком 1:4.
Ексчемпіон Німеччини був по-справжньому гостинним до швабів, які ще до перерви зробили заявку на перемогу в цій зустрічі.
«Фармацевти» спромоглись лише відповісти голом престижу з пенальті у виконанні Грімальдо.
Перемога Штутгарта у Леверкузені дозволила зрівнятись за очками. Осічка Баєра може стати опдарунком для Боруссії та Лейпцига відірватись від конкурента по турнірці.
Бундесліга. 16 тур
Баєр - Штутгарт 1:4
Голи: Грімальдо, 66 (з пенальті) - Левелінг, 7, 45, Міттельштедт, 29 (з пенальті), Ундав, 45+2
