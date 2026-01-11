Негода внесла корективи в розклад матчів Бундесліги
Декілька матчів було перенесено
близько 1 години тому
Фото - Getty Images
Бундесліга повернулась з зимових канікул, але погодні умови в Німеччині втрутились у розклад 16 туру.
Через сильні снігопади та вітер Німецька футбольна ліга (DFL) була змушена перенести 2 суботні матчі між Вердером та Гоффенгаймом та Санкт-Паулі - Лейпциг.
Додаткова інформація щодо перенесеної дати та інші подробиці будуть оголошені в найкоротший термін.
