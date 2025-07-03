Павло Василенко

Нещодавно Баєр Леверкузен продав Флоріана Вірца у Ліверпуль. Вже відомо, хто займе місце гравця у команді віце-чемпіонів Німеччини. Про гучний трансфер пише журналіст Флоріан Плеттенберг з Sky Sport Deutschland.

Вірц довгий час був лідером команди з Леверкузена. Однак після сезону 2024/25 він вирішив змінити ситуацію.

Вірц поїхав до Ліверпуля за рекордну для червоних плату в 125 мільйонів євро. Ця сума може з часом збільшитись завдяки додатковим бонусам.

Вже відомо, хто займе місце Вірца в Баєрі: півзахисник Малік Тілльман з ПСВ Ейндховен.

23-річний гравець раніше виступав за Баварію. Мюнхенці могли б викупити його у ПСВ, але вирішили не активувати спеціальний пункт.

Однак Баєр не збирається більше чекати. Команда з Леверкузена заплатить за атакуючого півзахисника 35 мільйонів євро.

Тілльман пройде медичне обстеження після Золотого кубка КОНКАКАФ. Незабаром він зіграє у фіналі турніру за збірну США.

23-річний гравець провів 34 офіційні матчі за ПСВ у сезоні 2024/25, забив 16 м'ячів і віддав п'ять результативних передач. Transfermarkt оцінює його у 32 млн євро.