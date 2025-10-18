Павло Василенко

Співвласник Манчестер Юнайтед сер Джим Реткліфф різко висловився про нинішній стан клубу, порівнявши команду з болідом Формули-1, у якого… відвалюються колеса.

«Це як болід Формули-1 – чим краще ви його будуєте, тим швидше він їде. Те саме і з футболом. Ми витратили перший рік, щоб привести клуб до здорового стану», – сказав Реткліфф у подкасті The Business від The Times.

Після розчарувань на старті сезону команда Рубена Аморіма зазнала трьох поразок у Англійській Прем’єр-лізі й вилетіла з Кубка ліги від клубу четвертого дивізіону Грімсбі Таун.

Вболівальники вже ставлять під сумнів курс Манчестер Юнайтед, хоча нещодавня перемога над Сандерлендом (2:0) трохи знизила градус критики.

⚙️ Ineos намагається перебудувати Манчестер Юнайтед

З моменту, коли Ineos стала міноритарним інвестором у лютому 2024 року, на «Олд Траффорд» відбулися масштабні зміни:

скорочено понад 450 працівників;

призначено нового CEO, спортивного директора, технічного директора та менеджера;

реструктуровано скаутський відділ – тепер у клубі лише 10 штатних скаутів.

Колишній технічний директор, а нині директор з футболу Джейсон Вілкокс заявив:

«Я просто молюся, щоб ми мали шанс змінити ситуацію. Вся структура Манчестер Юнайтед потребувала повного перезапуску».

🏁 Вплив Формули-1

Ineos — партнер Mercedes F1, тож аналогія Реткліффа не випадкова. Компанія володіє часткою у команді, яка домінувала у Формулі-1 протягом восьми сезонів поспіль, але в останні роки поступилася Red Bull і McLaren.

Реткліфф прагне повторити успіх у футболі, однак визнає – шлях до чемпіонського рівня буде «довгим і болісним».

💬 Цитата Реткліффа