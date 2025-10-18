Джим Реткліфф: «Манчестер Юнайтед – як болід Формули-1 без коліс»
Бізнесмен розповів про нинішній стан клуб
близько 2 годин тому
Співвласник Манчестер Юнайтед сер Джим Реткліфф різко висловився про нинішній стан клубу, порівнявши команду з болідом Формули-1, у якого… відвалюються колеса.
«Це як болід Формули-1 – чим краще ви його будуєте, тим швидше він їде. Те саме і з футболом. Ми витратили перший рік, щоб привести клуб до здорового стану», – сказав Реткліфф у подкасті The Business від The Times.
Після розчарувань на старті сезону команда Рубена Аморіма зазнала трьох поразок у Англійській Прем’єр-лізі й вилетіла з Кубка ліги від клубу четвертого дивізіону Грімсбі Таун.
Вболівальники вже ставлять під сумнів курс Манчестер Юнайтед, хоча нещодавня перемога над Сандерлендом (2:0) трохи знизила градус критики.
⚙️ Ineos намагається перебудувати Манчестер Юнайтед
З моменту, коли Ineos стала міноритарним інвестором у лютому 2024 року, на «Олд Траффорд» відбулися масштабні зміни:
- скорочено понад 450 працівників;
- призначено нового CEO, спортивного директора, технічного директора та менеджера;
- реструктуровано скаутський відділ – тепер у клубі лише 10 штатних скаутів.
Колишній технічний директор, а нині директор з футболу Джейсон Вілкокс заявив:
«Я просто молюся, щоб ми мали шанс змінити ситуацію. Вся структура Манчестер Юнайтед потребувала повного перезапуску».
🏁 Вплив Формули-1
Ineos — партнер Mercedes F1, тож аналогія Реткліффа не випадкова. Компанія володіє часткою у команді, яка домінувала у Формулі-1 протягом восьми сезонів поспіль, але в останні роки поступилася Red Bull і McLaren.
Реткліфф прагне повторити успіх у футболі, однак визнає – шлях до чемпіонського рівня буде «довгим і болісним».
💬 Цитата Реткліффа
«Коли ми прийшли, клуб виглядав, як болід без коліс – шумить, блищить, але не їде. Тепер ми намагаємось прикрутити колеса й запустити двигун».
