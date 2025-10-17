Центральний захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр, швидше за все, покине клуб після закінчення сезону.

Хоча контракт 32-річного футболіста діє до кінця червня 2026 року і може бути продовжений, журналіст Бен Джейкобс зазначає, що відхід досвідченого англійця не варто повністю виключати навіть за нової угоди.

«У інтересах Манчестер Юнайтед подовжити контракт із Магуайром — його цінують як гравця ротації. Однак, якщо влітку надійде хороша пропозиція, я не думаю, що клуб буде проти продажу», — зазначив авторитетний журналіст.

На Transfermarkt вартість Магуайра оцінюється у 13 мільйонів євро.

Раніше Скоулз розкритикував трансферну політику Манчестер Юнайтед.