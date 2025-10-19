Новини команд і поточна форма

Міжнародна пауза стала для Ліверпуля справжнім порятунком після провального відрізка – команда програла три матчі поспіль. Усі ці поразки сталися на виїзді, включно з двома в АПЛ, через що «мерсісайдці» втратили лідерство в таблиці. Проте на рідному Енфілді вболівальники можуть бути спокійні – клуб програв лише два з останніх 53 домашніх матчів чемпіонату (41 перемога, 10 нічиїх).

Манчестер Юнайтед підходить до зустрічі з 10-го місця, відстаючи від Ліверпуля на п’ять очок. Після перемоги 2:0 над Сандерлендом до міжнародної паузи команда має дві перемоги в трьох останніх матчах АПЛ. Минулого сезону «червоні дияволи» не вигравали двічі поспіль у чемпіонаті, і цього разу зробити це буде складно – вони не перемагали у восьми останніх виїзних матчах Прем’єр-ліги (2 нічиї, 6 поразок). Це їхня найдовша серія без виїзних перемог з 1989 року.

Команди, фани, реальні емоції – усе це про футбол. Букмекерський бренд GGBET посилює враження від гри, щоб кожен вболівальник відчував себе частиною великої події. Тримай свою лінію!

Історія очних зустрічей

Ліверпуль зазнав лише однієї поразки в останніх 14 матчах АПЛ проти МЮ (7 перемог, 6 нічиїх) і не програє вдома вже дев’ять поєдинків (4 перемоги, 5 нічиїх). Якщо ця серія продовжиться, команда стане лише другою в історії після Челсі, якій вдавалось не поступатися Юнайтед у 10+ домашніх матчах поспіль.

Цікава статистика

У семи матчах Ліверпуля цього сезону було забито десять голів після 75-ї хвилини.

Жоден з останніх дев’яти матчів мерсісайдців не завершувався різницею більше ніж у два м’ячі.

Вісім з десяти останніх матчів Юнайтед у Прем’єр-лізі завершувалися з результативністю менше 3,5 гола.

У п’яти з останніх семи виїзних матчів чемпіонату МЮ програвав уже після першого тайму.

Ключові гравці

Мохамед Салах залишається головним кошмаром для Юнайтед – він забив 13 голів і має 19 результативних дій проти цього суперника, що є рекордом Прем’єр-ліги. Десять з цих голів він оформив після перерви.

Для гостей варто виділити Амаду Діалло, який двічі забивав Ліверпулю наприкінці матчів і відзначався останнім голом у п’яти з семи своїх результативних ігор.

У Ліверпуля продовжує відновлення Аліссон, який повернеться лише наступного місяця, під питанням участь Ібрагіми Конате, котрий пропустив збірну через травму. У складі Юнайтед може повернутись Нуссайр Мазрауї.

Найгучніші футбольні події – на відстані одного кліку. На платформі GGBET зібрані прогнози на головні матчі, актуальні коефіцієнти та десятки варіантів ставок для фанів. Тут кожен може обрати свій сценарій гри й відкрити для себе новий досвід уболівання.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.