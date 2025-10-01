Павло Василенко

Кіліан Мбаппе знову довів, що Ліга чемпіонів – його стихія. У матчі другого туру групового етапу сезону 2025/26 француз оформив хет-трик у розгромі Реала над Кайратом – 5:0.

Головний тренер «вершкових» Хабі Алонсо наголосив, що після болісної поразки від Атлетіко (2:5) команда потребувала реваншу.

«Це було непросто після такої подорожі, але у нас є Мбаппе. Він завершує майже кожен момент і на порозі фантастичного сезону».

Цей хет-трик став для Мбаппе ювілейним – 58-м, 59-м і 60-м голом у Лізі чемпіонів. Він обійшов Томаса Мюллера (57) і тепер поступається лише Кріштіану Роналду (140), Ліонелю Мессі (129), Роберту Левандовському (105), Каріму Бензема (90) та Раулю (71).