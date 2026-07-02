Павло Василенко

Збірна Бельгії стала автором одного з найдраматичніших камбеків чемпіонату світу. У матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 у Сіетлі проти Сенегалу бельгійці програвали 0:2 до кінцівки основного часу, але зуміли здійснити неймовірне повернення і вирвати перемогу – 3:2 в додатковий час.

Сенегал був близький до сенсації ще в першому таймі. Спочатку Ісмаїла Сарр влучив у стійку, а на 25-й хвилині Хабіб Діарра після чергового небезпечного епізоду відкрив рахунок. На початку другої половини гри Сарр подвоїв перевагу, майстерно прийнявши довгий пас і без шансів для Тібо Куртуа відправивши м’яч у сітку.

Здавалося, путівка до 1/8 фіналу вже в кишені сенегальців, але наприкінці зустрічі все перевернулося. На 86-й хвилині Ромелу Лукаку скоротив відставання після передачі Тома Меньє, а вже за три хвилини Юрі Тілеманс ударом головою зрівняв рахунок – 2:2.

В овертаймі Бельгія виглядала впевненіше і на останній хвилині додаткового часу вирвала перемогу. Вирішальний гол забив Тілеманс, який приніс «червоним дияволам» фантастичний камбек і путівку до 1/8 фіналу, де на бельгійців чекає поєдинок зі США.

Чемпіонат світу-2026, 1/16 фіналу

Бельгія – Сенегал – 3:2

Голи: Лукаку, 86, Тілеманс, 89, 120+4 (пенальті) – Діарра, 25, І. Сарр, 51.