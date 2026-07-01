Денис Сєдашов

Колишній форвард Мілана, Барселони та ПСЖ Златан Ібрагімович поділився думкою щодо атакувального потенціалу національної збірної Франції. Шведський ексфутболіст вважає, що французька команда має у своєму розпорядженні унікальне тріо форвардів, до якого входять Кіліан Мбаппе, Майкл Олісе та Усман Дембеле. Слова наводить RMC Sport.

Ібрагімович зазначив, що головною перевагою цих зіркових виконавців є відсутність егоїзму та готовність відпрацьовувати у захисті, порівнявши їх із колишньою лінією нападу паризького гранда.

З п'яти найкращих гравців світу троє перебувають у них в атаці: Дембеле, Олисе та Мбаппе. До двох інших можна віднести Голанда та Ямаля, Мессі ж перебуває на іншому рівні. Але в цій атаці їх троє! І створити з цього комбінацію непросто. Наприклад, коли у ПСЖ були Мбаппе, Мессі та Неймар, це не було на 100% ефективно. Але у цих хлопців немає его, щоб з'ясовувати, хто буде номером один. І вони також виконують роботу без м'яча, що ще важливіше. Тому що ми знаємо, на що вони здатні з м'ячем. Вони можуть самі вирішити результат гри, всі до одного. Це лякає. Златан Ібрагімович

Ібрагімович назвав свого фаворита на ЧС-2026 та спрогнозував аутсайдера.