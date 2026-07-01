Павло Василенко

Збірна Англії була за крок від гучної сенсації, але її знову врятував Гаррі Кейн. Капітан «трьох левів» оформив дубль і приніс своїй команді вольову перемогу у матчі 1/16 фіналу ЧС-2026 над Демократичною Республікою Конго – 2:1.

Хоча англійці виходили на матч як беззаперечні фаворити, вже на сьомій хвилині отримали холодний душ. Після швидкої контратаки Браян Сіпенга опинився першим на добиванні й відкрив рахунок.

До перерви Англія повністю володіла ініціативою, створила кілька небезпечних моментів, але зрівняти рахунок не змогла.

У другому таймі тиск фаворита зростав, і вирішальне слово сказав Кейн. На 75-й хвилині він головою замкнув подачу Ентоні Гордона, а за чотири хвилини до фінального свистка завдав переможного удару, оформивши камбек Англії та вивівши команду до наступного раунду, де на неї чекає зустріч із Мексикою.

Чемпіонат світу-2026, 1/16 фіналу

Англія – ДР Конго – 2:1

Голи: Кейн, 75, 86 – Сіпенга, 7.