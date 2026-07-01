Капітан збірної Англії Гаррі Кейн прокоментував перемогу над командою ДР Конго (2:1) у поєдинку 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Нападник звернув увагу на прогрес в ігрових компонентах після першої половини зустрічі та відзначив вагому роль футболістів, які підсилили гру з лави запасних. Слова наводить ВВС.

Чесно говорячи, відчуття приголомшливі. Яка божевільна гра! Суперник — дуже міцна команда. А після першої перерви ми грали набагато краще, їхній воротар зробив кілька неймовірних сейвів. Ми говорили, що у кожного може бути свій зірковий момент — і сьогодні цей момент випав мені.

Усю тиждень ми повторювали: треба просто бути собою. Звичайно, нам ще є над чим попрацювати, а на цих стадіях головне — просто пробиватися далі. Зараз у турнірі такий етап, коли перемоги доводиться буквально вигризати, саме це ми сьогодні й зробили.

Ми нічим не відрізняємося від будь-якої іншої збірної. Пройшли далі — тож давайте порадіємо цьому. Хочу, щоб усі розділили цю радість із вболівальниками, а за чотири дні ми знову в бій.

Після матчу з Хорватією ми говорили, як важливо вплив запасних гравців, сьогодні ми знову це побачили. Протягом усіх 90 хвилин із нами складно впоратися. Радий за всіх, хто причетний до цієї перемоги, сподіваюся, що ми продовжимо в тому ж дусі.