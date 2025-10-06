Павло Василенко

Початок сезону 2025/26 став холодним душем для Джоба Беллінгема – молодого таланта, який торік приєднався до дортмундської Боруссії, наслідуючи приклад старшого брата Джуда – зірки мадридського Реала.

Минулого літа німецький гранд заплатив за нього понад 30 мільйонів євро, зробивши ставку на його яскравий потенціал. Хавбек непогано проявив себе на Клубному чемпіонаті світу, але в чемпіонаті справи пішли не за планом.

За інформацією журналіста Саші Тавольєрі, Беллінгем-молодший всерйоз задумався про зміну клубу. Попри участь у всіх матчах, лише тричі він виходив у стартовому складі. Це глибоко зачепило гравця, і, за повідомленнями, він має серйозну образу на головного тренера Ніко Ковача. На думку Джоба, він отримує шанс лише тоді, коли основні гравці вибувають через травми.

Хоча контракт із Боруссією чинний до середини 2030 року, англієць уже розглядає варіанти для відходу.

Минулого сезону він був лідером Сандерленда, допомігши клубу вийти до Англійської Прем'єр-ліги. Тепер же його амбіції наштовхнулись на жорстку реальність – і ймовірно, на новий виклик поза Дортмундом.