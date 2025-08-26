Павло Василенко

Німецький футбольний клуб Боруссія Дортмунд вирішив обмежити доступ батьків гравців до роздягальні після інциденту за участю Марка Беллінгема. Батько Джоба Беллінгема влаштував галас на стадіоні після дебютного матчу сина проти Санкт-Паулі, конфліктуючи зі спортивним директором клубу Себастьяном Келем.

За повідомленнями AP, Марк Беллінгем вимагав пояснень, чому тренер Ніко Ковач замінив його сина в перерві. Матч першого туру Бундесліги завершився нічиєю 3:3, а Боруссія пропустила двічі в останні хвилини.

Генеральний директор Дортмунда Ларс Рікен не став детально коментувати інцидент для Sky TV, але запевнив, що зроблено висновки: «Мене там не було під час цієї розмови. Ми переконаємося, що більше не буде публічних істерик. Джоба Беллінгема ми придбали завдяки довірливим стосункам з його родиною. Після першого матчу сім’я приїхала з Англії, хотіла зустрітися з ним біля автобуса та поспілкуватися з Себастьяном. Це було зворушливо і не проблема, враховуючи наші стосунки. Все вже пояснили».

Самі правила доступу підтвердив Кель:

«Активна зона залишається зарезервованою для гравців, тренерів та офіційних осіб, а не для сімей чи агентів. Ми чітко донесли це всім сторонам – подібного більше не повториться».

У матчі другого туру Бундесліги дортмундська Боруссія вдома зіграє проти Уніона Берлін (31 серпня).