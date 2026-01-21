Павло Василенко

Джуд Беллінгем яскраво та з гумором відповів своїм критикам, здивувавши публіку незвичним святкуванням голу у матчі проти Монако. Англійський півзахисник Реала скористався моментом, аби публічно відреагувати на чутки та закиди, які останнім часом активно обговорювалися в іспанських ЗМІ.

Тижнем раніше атмосфера на «Бернабеу» була далекою від ідилії. Попри перемогу над Леванте з рахунком 2:0, вболівальники освистували команду Альваро Арбелоа, а найбільше дісталося Вінісіусу та Беллінгему. Іспанська преса швидко знайшла можливе пояснення: мовляв, колишній гравець Бірмінгема втрачає прихильність фанатів через надмірну любов до нічного життя Мадрида.

Втім, у матчі Ліги чемпіонів усе змінилося. Реал провів блискучий поєдинок і розгромив Монако з рахунком 6:1, змусивши трибуни аплодувати стоячи. Крапку в матчі поставив саме Беллінгем. Після забитого м’яча він продемонстрував жест, що імітував ковток зі склянки, – прозорий натяк на чутки про алкоголь.

Після гри футболіст пояснив свій вчинок спокійно та з посмішкою:

«Моє святкування голу? Можна через це плакати, а можна сміятися. Я просто пожартував у відповідь. Я знаю, яка правда», – заявив Беллінгем.

Цей жест став не лише відповіддю критикам, а й черговим доказом характеру зірки Реала. Беллінгем цього сезону, забив шість голів і віддав чотири результативні передачі.