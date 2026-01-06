Півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем звернувся до керівництва клубу з пропозицією підписати півзахисника Крістал Пелас Адама Вортона. Англійський футболіст пояснив свій запит необхідністю омолодження стартового складу та зменшення власного навантаження в обороні.

За інформацією E-Notícies, Крістал Пелас не готовий відпускати одного з ключових гравців за суму меншу за 80 млн євро. Поточний контракт 21-річного Вортона з клубом розрахований до 30 червня 2029 року, а ринкова вартість футболіста оцінюється в 60 млн євро.

У нинішньому сезоні-2025/2026 Адам Уортон провів 24 матчі, відзначившись трьома результативними передачами. Беллінгем вважає, що трансфер молодого півзахисника дозволить Реалу зберегти баланс між атакою та обороною, одночасно додаючи свіжості складу.

Нагадаємо, свій перший матч у 2026 році Реал Мадрид провів проти Реал Бетіса та виграв з рахунком 5:1.