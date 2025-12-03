Бенфіка готує Трубіна до трансферу в топчемпіонат
Анатолій проводить третій сезон в Лісабоні
близько 7 годин тому
Анатолій Трубін / Фото - Бенфіка
Голкіпер Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін опинився на радарах клубів АПЛ, повідомляє GiveMeSport.
24-річний футболіст перебуває під пильною увагою кількох англійських клубів після чергової серії стабільних виступів у Португалії.
В спілкуванні з керівництвом клубу Анатолій дав зрозуміти, що наступним пунктом призначення бачить саме Туманний Альбіон.
Лісабонський гранд, враховуючи зростаючий інтерес до воротаря, оцінює українця в 40 мільйонів євро плюс бонуси.
24-річний Трубін провів 20 матчів, пропустивши 14 голів і 11 разів зберігши свої ворота в недоторканності.
