Бенфіка здобула вольову перемогу над Насьоналем з рахунком 2:1, зрівнявши рахунок лише на 89-й хвилині. У стартовому складі лісабонців на цей поєдинок вийшли український голкіпер Анатолій Трубін та півзахисник Георгій Судаков.

Після матчу Трубін коротко, але емоційно прокоментував драматичний результат зустрічі для команди Жозе Моурінью.

«Правильний настрій дає результат. Забираємо своє», - написав Трубін.

Бенфіка продовжує займати третє місце у чемпіонаті Португалії, набравши 28 очок. Цього сезону 24-річний Трубін провів 20 матчів, пропустивши 14 голів і 11 разів зберігши свої ворота в недоторканності.