Бенфіка не помітила середняка Прімейри
Трубін та Судаков зіграли з Ештрелою
29 хвилин тому
Анатолій Трубін і Георгій Судаков / Фото - ФК Бенфіка
Бенфіка розтрощила Ештрелу в домашньому поєдинку 19 туру Прімейра-ліги. Матч у Лісабоні завершився з рахунком 4:0.
Дубіль Павлідіса та м'ячі обох Кабралів забезпечили результат команді Жозе Моурінью.
Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін відіграв повний матч, а хавбек Георгій Судаков провів на полі 73 хвилини.
Прімейра-ліга. 19 тур
Бенфіка – Ештрела 4:0
Голи: Голи: Павлідіс, 42, 55 (з пенальті), Лопес Кабрал, 58, Анісіо Кабрал, 84