У поєдинку 7-го туру загального етапу Ліги чемпіонів Бенфіка на виїзді поступилася Ювентусу з рахунком 0:2. Обидва українські легіонери лісабонського клубу вийшли у стартовому складі. Анатолій Трубін провів матч повністю, тоді як Георгія Судакова було замінено на 69-й хвилині зустрічі. За версією аналітичного сервісу Sofascore гра голкіпера була оцінена в 7,1 бала, а півзахисник отримав оцінку 7,0.

24-річний воротар за матч здійснив три сейви, 27 разів торкнувся м'яча і виконав 18 точних передач із 22, показавши 82 відсотки точності. Також на його рахунку один винос, три підбирання, чотири втрати м'яча та один успішний вихід із воріт, при цьому він пропустив два голи.

Георгій за час, проведений на полі, відзначився 47 дотиками, трьома створеними небезпечними моментами та чотирма ударами по воротах, два з яких потрапили в площину. Він віддав 21 точну передачу з 25, виграв шість із семи єдиноборств, здійснив чотири підбирання і тричі змусив суперників порушувати правила. У той же час хавбек допустив 13 втрат м'яча і три невдалі прийоми.