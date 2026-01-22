Моурінью відзначив Трубіна, попри поразку Бенфіки від Ювентуса в ЛЧ
Коуч похвалив українського голкіпера «орлів»
близько 1 години тому
Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью прокоментував гру українського воротаря команди Анатолія Трубіна після поразки від Ювентуса з рахунком 0:2 у 7-му турі Ліги чемпіонів.
«Команда грає добре, починаючи від Трубіна, будує атаки, виходить із зон пресингу, причому навіть красиво, бо я бачив речі – які ми, звісно ж, відпрацьовували – що виходили справді естетично.
Останнім часом, команда грає дуже якісно, починаючи з першої фази, навіть від Трубіна – який, як ви знаєте, не був саме великим гравцем у побудові гри. Команда знаходить рішення, вміє виходити з оборони, вміє закріпитися на половині поля суперника, вміє притиснути суперника до його воріт», – сказав Жозе.
На даний момент Бенфіка посідає 29-е місце у турнірній таблиці Ліги чемпіонів, набравши шість очок у семи зіграних матчах.