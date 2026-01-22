Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью прокоментував гру українського воротаря команди Анатолія Трубіна після поразки від Ювентуса з рахунком 0:2 у 7-му турі Ліги чемпіонів.

«Команда грає добре, починаючи від Трубіна, будує атаки, виходить із зон пресингу, причому навіть красиво, бо я бачив речі – які ми, звісно ж, відпрацьовували – що виходили справді естетично.

Останнім часом, команда грає дуже якісно, починаючи з першої фази, навіть від Трубіна – який, як ви знаєте, не був саме великим гравцем у побудові гри. Команда знаходить рішення, вміє виходити з оборони, вміє закріпитися на половині поля суперника, вміє притиснути суперника до його воріт», – сказав Жозе.