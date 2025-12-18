Бенфіка в рамках 1/8 фіналу Кубка Польщі зустрічалась з Фаренсе. Матч завершився з рахунком 2:0.

Підопічні Жозе Моурінью забили по голу в кожному з таймів. Вже на 11-й хвилині Ріос відгукнувся на передачу Судакова, який подачею в штрафний суперника знайшов партнера по команді, що ударом в дотик не залишив шансів воротарю Фаренсе врятувати ситуацію.

Ще до перерви лісабонський гранд мав збільшувати перевагу в рахунку, якби Отаменді реалізував 11-метровий.

На 36-й хвилині зійти з поля був змушений Судаков. Хавбек збірної України отримав пошкодження, що не дозволило продовжити матч.

Наставник Бенфіки у перерві вирішив змінити воротаря. Другу половину зустрічі відіграв інший українець Анатолій Трубін. Гол Івановича на 56-й хвилині гарантував собі участь у чвертьфіналі Кубка Португалії.

Кубок Португалії. 1/8 фіналу

Фаренсе - Бенфіка 0:2

Голи: Ріос, 11, Іванович, 56

На 28-й хвилині Отаменді (Бенфіка) не реалізував пенальті