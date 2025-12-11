Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью розповів, як його команда зуміла подолати щільну опіку гравців Наполі у центрі поля у матчі Ліги чемпіонів, зберігши контроль над грою та створивши моменти для атаки.

«Проблема полягала в тому, що півзахисники Наполі займали позиції Судакова, Баррейру та Аурснеса. Але коли це ставалося, вони звільняли простір позаду себе. Іванович своїми довгими передачами шукав ці вільні місця. Все йшло добре, гравці виконали надзвичайну роботу. Несправедливо говорити, що той гравець чи інший був кращим на полі», - цитує тренера Бенфіки A Bola.

