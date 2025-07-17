Лісабонська Бенфіка визначилась із майбутнім 23-річного українського воротаря Анатолія Трубіна.

За інформацією A Bola, клуб має намір зберегти Трубіна у складі щонайменше наступного сезону. Незважаючи на чутки про можливий продаж, найближчим часом Бенфіка не планує відпускати українського голкіпера.

Проте конкуренція у Трубіна буде. Керівництво робить ставку на Самуеля Соареша, де бачить значний потенціал. Найближчим часом клуб підпише з молодим воротарем довгострокову угоду.

Анатолій Трубін поповнив лави Бенфіки влітку 2023 року. Його контракт із клубом діє до кінця червня 2028-го. У сезоні 2024/25 він провів 51 матч, у яких пропустив 54 м'ячі та у 21 зустрічі зберіг ворота на замку. Портал Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 28 мільйонів євро.