Футболіст іспанської Жирони та національної збірної України Віктор Циганков може змінити клубну прописку та перебратися до португальської Прімейри.

Інтерес до 27-річного вінгера виявляє лісабонська Бенфіка, за яку виступає ще один представник України Анатолій Трубін. Проте перехід Циганкова не є для португальського гранда першочерговою метою трансферного ринку.

У пріоритеті у лісабонців Янніс Константеліос, атакувальний хавбек ПАОКа, якому 22 роки Він універсальний, адже може закрити як позиції в центрі поля, так і зіграти на флангах.

Бенфіка планує провести переговори з ПАОК щодо повноцінного трансферу Константеліоса. І лише якщо угоду не вдасться реалізувати, клуб знову повернеться до варіанту з Віктором Циганковим, повідомили в Opoeta d’Bola.

Раніше повідомлялося, що клуб АПЛ цікавиться Циганковим.