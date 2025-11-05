Пафос здобув історичну перемогу в Лізі чемпіонів
Долю поєдинку вирішив один м’яч
близько 1 години тому
Фото - Getty Images
Пафос святкує свою першу перемогу в Лізі чемпіонів, перемігши іспанський Вільярреал з рахунком 1:0.
Тріумф кіпрської команди в Лімассолі вирішив Деррік Лукассен, який забив головою з кутового невдовзі після перерви.
Пафос має п'ять очок, Вільярреал зазнав третьої поразки, здобувши лише очко за нічию з Ювентусом (2:2).
Наступний матч у Лізі чемпіонів Пафос проведе 26 листопада проти Монако, а Вільярреал у Дортмунді зіграє проти Боруссії (25 листопада).
Ліга чемпіонів, 4-й тур
Пафос – Вільярреал – 1:0
Гол: Лукассен, 47.