Сергій Разумовський

PUMA офіційно продовжила партнерство з українською Прем’єр-лігою, яке триває з 2021 року, повідомляє пресслужба УПЛ. У межах співпраці компанія представила STELLAR NITRO ULTIMATE FIFA Quality Pro — офіційний ігровий м’яч нового покоління для матчів УПЛ.

Зазначається, що м’яч створений для професійного футболу та відповідає сучасним вимогам до якості, точності, стабільності й довговічності. Завдяки передовим технологіям він забезпечує кращий контроль, передбачувану траєкторію польоту та ефективність у динамічних ігрових епізодах.

Серед ключових особливостей моделі, як додають в УПЛ, — високочастотне формування панелей, що допомагає зберігати ідеальну геометрію, форму та зносостійкість. Аеродинамічна конструкція підвищує стабільність польоту, зокрема під час сильних ударів і стандартних положень. Інтегрована піна NITRO та втиснені канавки покращують прискорення м’яча, контакт, точність передач і ударів.

Новий м'яч має сертифікацію FIFA Quality Pro, що підтверджує відповідність найвищим міжнародним стандартам. Цю модель також використовують у провідних європейських лігах, зокрема АПЛ, Ла Лізі, Серії А та чемпіонаті Португалії.

