Без Ярмоленка: Костюк оголосив стартовий склад Динамо на матч Ліги конференцій з Фіорентиною
Поєдинок незабаром розпочнеться
39 хвилин тому
Фото - ФК Динамо
Сьогодні пройде матч п'ятого туру основного етапу Ліги конференцій Фіорентина – Динамо.
Наставник київської команди Ігор Костюк визначився з основним складом.
Динамо: Нещерет, Піхальонок, Волошин, Шапаренко, Тимчик, Кабаєв, Захарченко, Герреро, Дубінчак, Тіаре, Михайленко.
Запасні: Моргун, Ігнатенко, Вівчаренко, Яцик, Ярмоленко, Буртник, Рубчинський, Шола, Караваєв, Бленуце, Михавко.
Матч Фіорентина – Динамо пройде на стадіоні «Артеміо Франків», початок – о 19:45 за київським часом.
