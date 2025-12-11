Півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко на прес-конференції перед поєдинком із Фіорентиною у п'ятому турі Ліги конференцій прокоментував питання щодо логістики.

«Чи звикли ми до постійних переїздів і як це впливає на команду? Ми не звикли – все одно такі переїзди даються дуже важко (посміхається). Я не знаю, як вам це пояснити.

Розумієте, в дорозі – поїзд-автобус-літак, потім літак-автобус-поїзд... Поки ти сам не проїдеш ці кілометри, ти взагалі не відчуєш ту втому, той біль, після чого потрібно відновитися і піти тренуватися, а далі потрібно грати».