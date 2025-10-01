Журналіст Володимир Звєров в етерів авторського YouTube-проекту оцінив поточний стан справ в Динамо.

Два роки тому, коли Динамо ще з Луческу розпочинало той сезон, то кияни на старті не грали проти суперників. Тоді атака Динамо грала проти оборони Динамо. Згадайте ті результати - 4:2, 3:2, 4:1. І зараз, зважаючи на все те, що відбувається в обороні киян, атака знову може грати проти оборони.

Але атака Динамо не добиває своїх суперників. Коли кияни мають перевагу в рахунку 2:1 проти Оболоні та Олександрії, то кияни мають її розвивати. Так має бути з огляду на клас футболістів Динамо.

Матч проти Карпат, може, трохи інший у цьому плані, бо львів'яни мають кваліфікованіших футболістів. Але суть та сама. Кваліфікація гравців Динамо має закривати такі ігри до 90+4 хвилини. А зараз мінус шість очок та втрачене перше місце. Далі у календарі у Динамо будуть такі команди, які запропонують киянам якісну контратакувальну гру. Металіст 1925 та Колос. На старті сезону Динамо мало далеко не найскладніший календар, - розповів Звєров.