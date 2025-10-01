Журналіст Андрій Сеньків висловився про гру форварда Динамо Владіслава Бленуце. Його слова наводить KDK.

З Карпатами у нього був гарний пас на Волошина, коли той пробив у штангу. Він класно зорієнтувався, подивився, де Назар і одразу віддав. Запитань немає. Але, зрештою, якихось моментів у взаєморозумінні я не побачив. У минулих матчах він мав убивчі моменти, і він їх не реалізував.

Не можна сказати, що Бленуце якось бореться за м'яч. Спиною до чужих воріт він грає краще. Швидкість? Не дуже. Чи показує він такі оверперфоманси, як Ванат? Поки що також нi. Чи тисне на нього вся та історія, з тим, що він «ватник»? Можливо. На мою думку, цей гравець не коштує 2 млн євро, - розповів Сеньків.