Забарний відкрив рахунок на 31-й хвилині зустрічі. Після подачі Сенні Маюлю з кутового український оборонець виграв боротьбу у штрафному майданчику та ударом головою відправив м’яч у ворота італійської команди. Цей гол став для футболіста дебютним у Лізі чемпіонів і першим на єврокубковому рівні загалом.

Захисник ПСЖ Ілля Забарний забив свій третій м’яч у сезоні-2026/27. Українець відзначився у матчі 5-го туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Роми, який завершився результативною нічиєю – 2:2 .

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Таким чином, Забарний уже втретє забив у поточній кампанії за ПСЖ. Раніше захисник відзначався у матчах чемпіонату Франції. У 7-му турі він забив Страсбуру на 77-й хвилині, а в 10-му турі вразив ворота Труа на 39-й хвилині. Другий гол українця в Лізі 1 виявився переможним, адже парижани здобули мінімальну перемогу – 1:0.

Матч проти Роми став для Забарного 11-м у складі ПСЖ у всіх турнірах цього сезону. Українець не лише надійно діє в обороні, а й поступово додає до своєї результативності. Наразі він забив більше, ніж деякі футболісти атакувальної групи французької команди.

У поточному сезоні менше голів, ніж Забарний, мають атакувальні гравці парижан Магнес Акліуш і Хвіча Кварацхелія – по два м’ячі. Хавбек Дро Фернандес поки не відзначався результативними ударами. По три голи, як і українець, забили вінгер Міка Ґодтс та центральний півзахисник Вітінья.

Дебютний м’яч у Лізі чемпіонів також дозволив Забарному встановити особисте досягнення. Раніше протягом професійної кар’єри захисник забивав по одному голу за київське Динамо та Борнмут. Тепер його гольовий показник за один сезон у складі клубної команди вже перевищив попередній результат.

Забарний продовжує відігравати важливу роль у складі ПСЖ, а його прогрес відзначають не лише статистичні портали, а й тренерський штаб. Раніше головний тренер французької команди Луїс Енріке вже висловлювався про виступи українського захисника.