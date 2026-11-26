«Практично бездоганний»: Луїс Енріке захопився грою Забарного та відповів критикам
Українець результативно провів поєдинок ЛЧ
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке високо оцінив виступ Іллі Забарного в матчі п’ятого туру Ліги чемпіонів проти Роми (2:2). Український захисник не лише допоміг команді, а й забив свій дебютний гол у турнірі.
На пресконференції журналіст запитав наставника про прогрес футболіста, зазначивши, що останніми тижнями той виглядає впевненіше. Луїс Енріке емоційно відреагував на таку оцінку:
«Просто таке враження? Продовжуйте говорити про це враження. Це неймовірно. На мою думку, він був практично бездоганний. Дуже розумний. Дуже потужний фізично. Дуже добре поводиться з м'ячем».
Тренер також наголосив, що людям важко змінювати вже сформовану думку про гравця.
«Я думаю, що він блискуче розпочав цей сезон. Я дуже радий бачити, що, незважаючи на свою молодість, незважаючи на свій вік, він уже демонструє такий високий рівень гри», – додав фахівець.
У сезоні 2026/27 Забарний забив за ПСЖ уже три м’ячі. Раніше 24-річний українець відзначався у матчах чемпіонату Франції зі Страсбуром (3:1) та Труа (1:0). Його контракт із парижанами розрахований до 30 червня 2030 року, а Transfermarkt оцінює захисника у 40 мільйонів євро.
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Після п’яти турів ПСЖ має 13 очок і посідає друге місце в Лізі чемпіонів. 28 листопада команда зіграє з Лор'яном у чемпіонаті Франції. Початок – о 21:45 за київським часом.
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