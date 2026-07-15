Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк поділився очікуваннями від матчу-відповіді першого раунду кваліфікації Ліги Європи проти Університаті Клуж. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

«Університатя» - досвідчена команда, яку ми поважаємо. В матчі тижневої давнини вони зіграли з трьома номінально опорними півзахисниками - тактичний задум головного тренера. Попри це, наша команда створила вдосталь моментів, домінувала впродовж гри. Ми зосереджені на своїй грі. Перед матчем тиха впевненість сильніша за гучні заяви.

Поради Бленуце? Ми достатньо добре вивчили опонентів, адже в наявності чимало відкритих джерел. Владіслав давно грав за «Університатю», тому не могли спиратися на це.

20 тисяч уболівальників? Вважаю, що, навпаки, така атмосфера додаватиме нам сил.