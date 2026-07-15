Сергій Разумовський

19-річний захисник Даніель Дехтяр підписав новий контракт із київським Динамо. Про це повідомляє агентська компанія FAMK Group.

Для футболіста ця угода стала першим професійним контрактом із Динамо. Дехтяр поставив підпис під договором, розрахованим на три роки.

У минулому сезоні захисник був одним із основних гравців команди U-19. Він виступав одразу на двох позиціях у лінії оборони — у центрі захисту та на лівому фланзі.

У новому сезоні Дехтяр продовжить виступи за команду Динамо U-21. Водночас молодий футболіст очікуватиме на свій шанс проявити себе та отримати виклик до основної команди киян.

Раніше Динамо віддало хавбека в оренду європейському клубу.