Збірна України з волейболу перемогла Іран на старті третього тижня Ліги націй
Найрезультативнішим у складі синьо-жовтих став Ковальов — 22 очка
9 хвилин томуПідписатися в
Фото: en.volleyballworld.com
Національна збірна України з волейболу здобула перемогу у першому матчі третього ігрового тижня чоловічої Ліги націй-2026. Синьо-жовті у чотирьох сетах обіграли команду Ірану.
Найрезультативнішим у складі української команди став Ілля Ковальов — 22 очка
Ліга націй-2026. Чоловіки
Україна — Іран 3:1 (25:22, 25:21, 29:31, 25:19)
Свій наступний поєдинок українці проведуть 16 липня проти збірної Сербії.
Став відомий склад збірної України на третій ігровий тиждень Ліги націй.