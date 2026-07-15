Сергій Разумовський

Анатолій Трубін може стати одним із помітних персонажів найближнього літнього трансферного вікна. За інформацією португальського видання A Bola, воротар Бенфіки та збірної України потрапив до сфери інтересів мадридського Реала.

Іспанський клуб розглядає 24-річного українця як потенційне підсилення воротарської позиції на випадок, якщо влітку команду залишить Андрій Лунін. Його подальше майбутнє у Мадриді залишається невизначеним, тому керівництво Реала заздалегідь аналізує можливі варіанти заміни. Основним голкіпером клуб і надалі бачить Тібо Куртуа, однак у Мадриді хочуть мати готовий план на випадок кадрових змін.

Трубін уже певний час перебуває під наглядом скаутів Реала. У клубі оцінюють його виступи за Бенфіку та національну команду України, звертаючи увагу на стабільність, досвід у єврокубках, вік і потенціал для подальшого прогресу.

Додатковим чинником може бути Жозе Моурінью. Португальський тренер добре знає можливості українського воротаря після спільної роботи у Бенфіці, тож його думка може зіграти певну роль у можливому інтересі до гравця.

Бенфіка не відкидає продажу Трубіна, але не планує відпускати одного з важливих футболістів дешево. За даними джерела, лісабонський клуб готовий розглядати пропозиції лише від 20 мільйонів євро. Окрім Реала, за ситуацією навколо українця стежать Тоттенгем, ПСЖ та Астон Вілла, які також можуть шукати посилення на воротарську позицію.

Нагадаємо, зірковий одноклубник Судакова та Трубіна відмовився від нового контракту.