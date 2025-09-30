Колишній півзахисник Динамо Олександр Алієв розповів про уроки, які засвоїв уже після завершення кар'єри футболіста.

У 17 років, коли я почав грати, усі ті вчинки, які я робив, – я хотів би все це прибрати. Я робив би зовсім усе інакше. Моя голова, мої думки були б націлені лише на одне – на футбол. Правильно мені казав Ігор Суркіс: «Пограй у футбол, у тебе кар’єра 15-20 років. Пограй, зароби, а дівчатка нікуди не втечуть. Треба слухати старших. Я знаю, що Ігор Суркіс мені ніколи в житті не бажав поганого і досі не бажає.

Знаєте, я ніколи не буду нікому нічого розповідати. Я даю багато інтерв'ю, і зауважте, що в кожному інтерв'ю я завжди кажу: «Ніколи не повторюйте моїх помилок». Є легендарний приклад — це Кріштіану Роналду, який сам себе зробив. А є, як кажуть, чудовий приклад — Олександр Алієв, який сам себе знищив. Ось і все.

Я всім дітям, футболістам-початківцям, кажу: «Хлопці, в першу чергу ви повинні думати про футбол, але не забуваючи, звичайно, школу. Гульки завжди будуть. Найголовніше: заробіть — і слава буде. Якщо гратимете в хорошому клубі — буде і слава, будуть і гроші. А потім усі відпочиватимете спокійно.